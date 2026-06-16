Пшеничникова: посылки под дверью в многоквартирном доме лучше не оставлять

Эксперт рассказала, почему не стоит оставлять посылки в общем коридоре Пшеничникова: посылки под дверью в многоквартирном доме лучше не оставлять

Москва16 июн Вести.В многоквартирных домах действует запрет на размещение любых предметов на путях эвакуации, включая посылки, оставленные под дверью квартиры. Об этом в интервью RT рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.

Она напомнила, что запрет регулируется постановлением правительства России №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

Так, на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, тамбурах и лифтовых холлах не должно находиться ничего, что может затруднить эвакуацию людей при пожаре.

МЧС в своих разъяснениях неоднократно подчеркивало, что коридоры и лестницы предназначены для эвакуации, а не для хранения личных вещей. С точки зрения закона посылка, оставленная в общем коридоре или на лестничной площадке, рассматривается как "вещь/имущество" на пути эвакуации пояснила специалист

Эксперт добавила, что нарушением считается даже ситуация, когда предмет сужает проход, мешает открыванию дверей или создает препятствие для движения людей и пожарных.

Пшеничникова пояснила, что за хранение личных вещей в подъездах предусмотрен штраф по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях России.

Юридически безопасным вариантом является передача посылки лично адресату либо ее оставление в почтовом отделении или пункте выдачи.

Краткосрочное оставление коробки под дверью формально подпадает под запрет, однако на практике оценка зависит от двух критериев: загроможден ли путь эвакуации и есть ли реальная помеха для прохода.

Если нормативы минимальной ширины прохода не нарушены (не менее 0,8 м для выхода и 1 м для коридора), спорные ситуации решаются с учетом фактических обстоятельств, но риски претензий со стороны МЧС и управляющей компании остаются.

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