Москва16 апрВести.Член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев рассказал РИА Новости о штрафах, которые могут получить пассажиры метро.
Он объяснил, что по согласно Правилам пользования метро Москвы, на территории подземки запрещается находиться в пачкающей и зловонной одежде.
Люди, допустившие нарушение этого запрета, могут быть оштрафованы на 1 тысячу рублейсообщил юрист
Эта мера, по его словам, предусмотрена статьей 10.9 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях.
Аналогичные запреты, отметил Бибаров-Государев, действуют и в метро других городов. В Петербурге, например, штраф за аналогичное нарушение не превышает 500 рублей.
Пассажирам также напомнили, что в подземке нельзя находиться без обуви и без одежды.
Кроме того, при нахождении на эскалаторах правила предписывают приподнимать полы длинной одежды во избежание их попадания в гребенку движущегося полотна.