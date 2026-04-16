Юрист Бибаров-Государев рассказал о штрафах за грязную одежду в метро

Пассажирам напомнили о запрете находиться в метро в зловонной одежде и без обуви

Москва16 апр Вести.Член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев рассказал РИА Новости о штрафах, которые могут получить пассажиры метро.

Он объяснил, что по согласно Правилам пользования метро Москвы, на территории подземки запрещается находиться в пачкающей и зловонной одежде.

Люди, допустившие нарушение этого запрета, могут быть оштрафованы на 1 тысячу рублей сообщил юрист

Эта мера, по его словам, предусмотрена статьей 10.9 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях.

Аналогичные запреты, отметил Бибаров-Государев, действуют и в метро других городов. В Петербурге, например, штраф за аналогичное нарушение не превышает 500 рублей.

Пассажирам также напомнили, что в подземке нельзя находиться без обуви и без одежды.

Кроме того, при нахождении на эскалаторах правила предписывают приподнимать полы длинной одежды во избежание их попадания в гребенку движущегося полотна.