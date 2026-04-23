Россиянам напомнили о крупных штрафах за мусор в коридоре

Москва23 апр Вести.Лестничные площадки в многоквартирных домах относятся к общему имуществу собственников и должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам. Оставление мусора на лестничной клетке является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность - штраф до 15 тысяч рублей. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в разговоре с RT.

Эксперт пояснил: за несоблюдение санитарных норм предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей. Однако мусор в подъезде считается пожароопасным, поэтому ответственность наступает по статье о нарушении требований пожарной безопасности - в этом случае штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

По его словам, если соседи оставляют мусор на лестничной клетке, сначала стоит попытаться решить вопрос мирным путем. В случае неудачи рекомендуется зафиксировать нарушение на фото или видео и подать жалобу в МЧС и Роспотребнадзор.

Необходимо составить заявление на соседа, приложив подтверждающие доказательства сообщил Машаров

