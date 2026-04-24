Юрист Пачулия: можно обратиться в суд из-за неприятного запаха в квартире соседа

Москва24 апр Вести.Неприятных запах в квартире может стать поводом для судебных разбирательств и штрафа. Об этом ТАСС рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина Георгий Пачулия.

По его словам, жильцы многоквартирных домов обязаны соблюдать санитарные нормы. Если из квартиры идет неприятный запах, в том числе от животных, комфорт соседей будет нарушен.

Можно обратиться в суд с требованиями провести дезинфекцию жилого помещения путем проведения уборки квартиры, в соответствии с санитарными нормами отметил Пачулия

Кроме того, люди имеют право обратиться с жалобой к участковому уполномоченному, в органы жилищной инспекции и Роспотребнадзор.

Согласно КоАП РФ, в случае нарушений санитарно-эпидемиологических требований предусмотрено наложение административного штрафа. Речь идет о сумме в размере от 500 до одной тысячи рублей.

