Москва24 апрВести.Неприятных запах в квартире может стать поводом для судебных разбирательств и штрафа. Об этом ТАСС рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина Георгий Пачулия.
По его словам, жильцы многоквартирных домов обязаны соблюдать санитарные нормы. Если из квартиры идет неприятный запах, в том числе от животных, комфорт соседей будет нарушен.
Можно обратиться в суд с требованиями провести дезинфекцию жилого помещения путем проведения уборки квартиры, в соответствии с санитарными нормамиотметил Пачулия
Кроме того, люди имеют право обратиться с жалобой к участковому уполномоченному, в органы жилищной инспекции и Роспотребнадзор.
Согласно КоАП РФ, в случае нарушений санитарно-эпидемиологических требований предусмотрено наложение административного штрафа. Речь идет о сумме в размере от 500 до одной тысячи рублей.
