Юрист Овсепян предупредил россиян о штрафах за стирку в ночное время

Москва5 апр Вести.За работу стиральной машины ночью жители многоквартирных домов могут получить административный штраф до пяти тысяч рублей, рассказал РИА Новости ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени Кутафина Рубен Овсепян.

Вибрация от ее работы может нарушать покой граждан, поскольку передается по перекрытиям, трубам и стенам дома, а в ночное время такой шум особенно заметен для соседей снизу или через стену, пояснил эксперт.

В Санкт-Петербурге штрафы для граждан по этому основанию могут достигать 5 000 рублей уточнил юрист

Овсепян объяснил, что вопросы времени запрета на шум и размеры штрафов за нарушение тишины регулируются законами субъектов РФ. В Москве, например, за нарушение тишины грозит предупреждение или штраф до 2 000 рублей.