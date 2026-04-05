Москва5 апрВести.За работу стиральной машины ночью жители многоквартирных домов могут получить административный штраф до пяти тысяч рублей, рассказал РИА Новости ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени Кутафина Рубен Овсепян.
Вибрация от ее работы может нарушать покой граждан, поскольку передается по перекрытиям, трубам и стенам дома, а в ночное время такой шум особенно заметен для соседей снизу или через стену, пояснил эксперт.
В Санкт-Петербурге штрафы для граждан по этому основанию могут достигать 5 000 рублейуточнил юрист
Овсепян объяснил, что вопросы времени запрета на шум и размеры штрафов за нарушение тишины регулируются законами субъектов РФ. В Москве, например, за нарушение тишины грозит предупреждение или штраф до 2 000 рублей.