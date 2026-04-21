Москва21 апрВести.Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 80 тысяч рублей за проведение шумных ремонтных работ в обеденное время, сообщила РИА Новости доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина.
По ее словам, в некоторых региона страны в обед запрещено шуметь, например, в Москве и Подмосковье ограничения вводятся с 13.00 до 15.00.
В Москве административный штраф для разных категорий составляет от 1 тысячи до 80 тысяч рублей. В Подмосковье – от 1 тысячи до 50 тысяч рублейсказала Лахтина
Она добавила, в столице в течение полутора лет после сдачи дома в эксплуатацию можно делать ремонты без ограничений.