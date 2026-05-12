Россиянам рассказали, почему ламинат портится уже через несколько месяцев Эксперт по отделке Орехов: ламинат нельзя класть на старую стяжку

Москва12 мая Вести.Эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов в беседе с NEWS.ru рассказал о распространенной ошибке при укладке ламината. По его словам, многие владельцы квартир пытаются сэкономить и кладут покрытие на старую неровную стяжку или бугристый линолеум.

Уже через шесть – восемь месяцев интенсивной ходьбы замки расшатываются, появляются неприятные скрипы, щели между досками, куда забивается мусор и пыль предупредил Орехов

По его словам, в итоге гарантия аннулируется, и через два-три года владельцы жилья вынуждены полностью обновить ламинат, что приводит к затратам.

Ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина сообщила РИА Новости, что жители многоквартирных домов могут получить штраф до 80 тысяч рублей за проведение шумных ремонтных работ в обеденное время. По ее словам, в некоторых регионах страны в обед запрещено шуметь, например, в Москве и Подмосковье ограничения вводятся с 13.00 до 15.00.