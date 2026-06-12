От жалобы до суда: как законно воздействовать на проблемных соседей Адвокат Жмурко назвала законные способы борьбы с проблемными соседями

Москва12 июн Вести.Адвокат по жилищным вопросам Светлана Жмурко в беседе с KP.RU рассказала о законных способах борьбы с соседями, которые нарушают права жильцов, создают антисанитарию, шумят по ночам или используют квартиры не по назначению.

По словам юриста, первым шагом в большинстве случаев должно стать обращение в управляющую компанию. Если проблема связана с захламлением квартиры, неприятными запахами, насекомыми или грызунами, необходимо потребовать составления акта осмотра и зафиксировать нарушения с помощью фотографий.

При отсутствии реакции со стороны нарушителя жильцы могут обратиться в Роспотребнадзор, полицию и суд. В ряде случаев судебные решения позволяют обязать собственника устранить нарушения, провести санитарную обработку помещения и компенсировать моральный вред соседям.

Жмурко также отметила, что через суд можно добиться прекращения деятельности домашних питомников, если содержание большого количества животных нарушает санитарные нормы или создает угрозу окружающим. Кроме того, судебная практика допускает изъятие незаконно установленных камер видеонаблюдения в местах общего пользования без согласия собственников дома.

Отдельное внимание эксперт уделила борьбе с так называемыми мини-отелями в жилых домах. Если квартира фактически используется для оказания гостиничных услуг и создает неудобства соседям, суд может запретить такую деятельность.

Что касается постоянного ночного шума, жильцам рекомендуется фиксировать нарушения, вызывать полицию и добиваться привлечения нарушителя к ответственности. В исключительных случаях при систематических нарушениях и наличии многочисленных жалоб возможно даже судебное изъятие жилья у собственника.

Ранее член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в интервью РИА Новости заявил, что за курение на балконе многоквартирного жилого дома человеку может грозить штраф до 15 тысяч рублей.