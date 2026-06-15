Эксперт рассказала о новом порядке установки кондиционеров в жилых домах Эксперт рассказала, как избежать споров при установке шумных кондиционеров

Москва15 июн Вести.Россияне нередко сталкиваются с шумом, исходящим из коммерческих помещений на первых этажах. В перспективе можно избежать ситуаций, нарушающих покой жильцов. Об этом заявила ИС "Вести" руководитель экспертной рабочей группы по управлению многоквартирными домами, эксперт комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое РФ Татьяна Вепрецкая.

Возможностей оградить людей от шума промышленных установок много. Для этого устанавливаются виброопоры, системы активного шумоподавления, защитные экраны. Если технически решить вопрос не удается, источник неудобства можно ликвидировать, обратившись в прокуратуру, суд, Роспотребнадзор. Однако подобных споров можно избежать, отметила эксперт.

В будущем было бы неплохо, если бы собственники и арендаторы нежилых помещений предварительно, чтобы исключить такие нарушения, согласовывали с управляющими компаниями установку такого оборудования подчеркнула Верпецкая



Для установки блока кондиционера на фасаде многоквартирного дома необходимо согласие двух третей собственников жилья. Ведь фасад дома считается общим имуществом собственников, указал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Ранее юрист назвал сумму штрафа за установку слишком шумного кондиционера.