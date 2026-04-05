В РФ разработают ГОСТ на антимоскитные сетки без риска для детей

Москва5 апр Вести.В России приступили к разработке ГОСТа для антимоскитных сеток, который будет включать предупреждения об опасности открывания окон в помещениях, где находятся дети. Об этом ТАСС рассказала председатель технического комитета "Оборудование детских игровых площадок", депутат Госдумы РФ Татьяна Буцкая.

Она отметила в беседе с ТАСС, что расчет на то, что сетка предотвратит падение, может обернуться трагедией. Парламентарий уточнила, что такие приспособления способны выдержать вес маленького домашнего питомца, но не призваны защитить от падения ребенка.

Как пояснила глава комитета, в уже имеющихся ГОСТах на оконные конструкции нет требований к размеру сетки, ее расположению и способу нанесения предупреждающих знаков.

Согласно новому стандарту, на заметных местах каждой сетки должна указываться информация с предупреждением не открывать окна, если ребенок в помещении. Также будет прилагаться информация о системах блокировки для окон, добавил Буцкая.