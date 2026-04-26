Москва26 апр Вести.Для поддержки многодетных семей в России им следует бесплатно предоставлять школьную форму вместо региональной компенсации. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новости.

Уточняется, что подобное предложение связано с тем, что региональные компенсации лишь частично покрывают расходы семей.

Правильным было бы решение обеспечивать школьников именно формой. Ведь сейчас получается, что в одном регионе выплата на школьную форму для многодетных составляет 2,5 тысячи рублей, в другом - 12 тысяч рублей. Таким образом, кто-то только пиджак может с рубашкой купить, а кто-то полный комплект, еще и в двух экземплярах, с учетом стирки сказала Буцкая

Она также отметила, что для поддержки российских производителей школьной формы государством будет выделено 100 млн рублей в текущем году.

С сентября 2025 года в РФ действует ГОСТ на школьную форму, регулирующий качество ткани, гипоаллергенность, влагоотведение и другие параметры, важные при изготовлении детской и подростковой повседневной одежды.