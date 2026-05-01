Москва1 мая Вести.Партия "Единая Россия" предложила новые меры поддержки семей с детьми в рамках новой Народной программы. В их числе – открытие центров для подготовки к родам.

В ходе круглого стола "Крепкая семья – сильная Россия" в ходе четвертого отчетно-программного форума партии "Есть результат!" вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране продолжается работа по продвижению многодетности как основной общественной нормы. Для этого необходимо увеличить число регионов, где соцподдержка предоставляется без критерия нуждаемости.

Необходимо открыть при женских консультациях центры подготовки к родам, где будущим родителям расскажут о беременности, родах и льготах, а также учредить специальную премию для бизнеса, отмечая компании с наиболее полезными и работающими программами помощи семьям. говорится на сайте партии

Также представители партии предложили выдавать от государства натуральную помощь в виде школьной формы, кроваток, детских колясок, рюкзаков и продуктовых наборов. Важно, чтобы они были произведены именно российскими компаниями.

Председатель партии Дмитрий Медведев в свою очередь напомнил, что с 2025 года в России существует статус "студенческой семьи". Он призвал формировать для них особый график учебы и расширить список вузов, в которых есть комнаты матери и ребенка.