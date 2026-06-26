Москва26 июн Вести.Партия "Единая Россия" прорабатывает пакет новых мер поддержки для одиноких родителей, которые будут включены в Народную программу. Инициатива направлена на помощь тем, кто воспитывает детей без партнёров, и опирается на запрос общества, сообщается на официальном сайте партии.

По словам сопредседателя общественного совета проекта "Женское движение Единой России", сенатора Дарьи Лантратовой, в стране насчитывается около 5 млн матерей-одиночек и более миллиона одиноких отцов.

Несмотря на то, что у нас широко развита государственная система поддержки для семей с детьми, родителям, которые сами воспитывают малышей в одиночку, не всегда нужна только прямая финансовая помощь подчеркнула Лантратова

Ключевым предложением стало развитие системы круглосуточных групп в детских садах. Депутат Госдумы Екатерина Стенякина уточнила, что педагогический состав готов вернуться к этой практике при условии повышения оплаты труда и введения компенсаций за ночные дежурства.

Кроме того, предлагается внедрить возможность приводить детей в сады на полдня в выходные дни. Это, как ожидается, поможет одиноким родителям эффективнее распределять время для решения бытовых задач. В ближайшее время предложения будут формализованы и включены в Народную программу партии для дальнейшего рассмотрения профильными ведомствами.