В "Единой России" предложили автоматически назначать единое пособие на детей

Депутат от ЕР Буцкая предложила сделать автоматическим оформление единых пособий В "Единой России" предложили автоматически назначать единое пособие на детей

Москва10 июл Вести.Депутат Госдумы от "Единой России", председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая попросила министра цифрового развития Максута Шадаева автоматизировать процедуру назначения единого пособия по рождению и воспитанию детей.

Прошу рассмотреть возможность автоматизации процедуры назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единого пособия) написала Буцкая в письме Шадаеву, документ цитирует ТАСС

Как пояснила Буцкая, сейчас для получения пособия надо ежегодно подавать заявление, даже если ничего в материальном положении не изменилось.

Полагаю, что современный уровень цифровизации, в том числе доступность сведений о доходах от вкладов (включая случаи, когда размер процентов превышает величину одного прожиточного минимума), позволяет реализовать беззаявительный или пролонгированный режим указала депутат

По ее мнению, стоит изучить, возможно ли технически продлевать выплаты автоматически на основе данных банков и налоговой службы.

Как считает Буцкая, на портале госуслуг можно было бы создать специализированный раздел "Госуслуги. Семья".

Единое пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных, вставших на учет до 12-й недели, вправе получать семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека.

Ранее Буцкая выступила с инициативой ввести в России новую меру господдержки семей - бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским капиталом.