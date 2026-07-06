В Госдуме предложили ввести единую федеральную выплату за 50 лет в браке

В России хотят ввести единую федеральную выплату за 50 лет брака В Госдуме предложили ввести единую федеральную выплату за 50 лет в браке

Москва6 июл Вести.Единую федеральную выплату в размере 20 тысяч рублей с дальнейшей индексацией предложили ввести в России для супружеских пар, чей брак длится 50 лет и более.

С соответствующей инициативой к главе Минтруда России обратилась председатель "Совета матерей", депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.

Предлагаем рекомендовать субъектам РФ обеспечить единообразный подход к поздравлению семей, проживших в браке 50 лет и более, а именно установить ориентир в размере не менее 20 000 рублей к 50-летию брака с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам сказано в документе

При этом схожие меры поддержки уже действуют в отдельных регионах, подчеркнула Буцкая.

В тексте обращения отмечается, что официальный брак является общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений, а не просто личной семейной ценностью. Предлагаемая мера может способствовать укреплению института семьи в стране, формировать единый подход к поддержке семейных ценностей.

Ранее в ОП РФ предложили ввести выплаты многодетным семьям ко Дню семьи, любви и верности.