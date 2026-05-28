Москва28 мая Вести.В отдельных российских регионах установлены выплаты за долгий брак. Их размер зависит от количества лет в браке. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с RT.

Так, в Москве за 50 лет совместной жизни пара получит 29 651 рубль., за 55 и 60 лет - 37 062 рубля. А за 65 и 70 лет – 44 473 рубля.

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах также действуют меры поддержки и размер выплат в этих регионах выше. В зависимости от юбилея супружеским парам полагается от 50 до 70 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге выплаты достигают 75 тысяч рублей за 75-летие брака при условии, что оба супруга имеют место жительства в Петербурге.

Опыт регионов, в которых есть меры поддержки пар, находящихся в браке длительное время, было бы интересно использовать и тем субъектам России, где пока такие выплаты не введены отметил эксперт

В Хабаровском крае семьи со стажем 50 лет и более могут получить 25 тысяч рублей.