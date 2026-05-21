В Госдуме предложили доплачивать за долгий брак Депутат Панеш предложил ввести федеральные доплаты за длительный брак

Москва21 мая Вести.Депутат Госдумы от партии ЛДПР Каплан Панеш выступил с инициативой ведения в России федеральных выплат за длительное нахождение в браке.

Согласно предложению депутата, размер выплаты будет зависеть от продолжительности брака. Так, пять тысяч рублей будут начисляться за пять лет совместной жизни, 10 тысяч — за 10 лет и так далее. Для семейных пар, отметивших золотую свадьбу (50 лет брака), парламентарий в беседе с РИА Новости предложил установить повышенную выплату в 100 тысяч рублей. За 70 лет супружеской жизни предлагается выдавать 250 тысяч рублей.

Предполагается, что выплата будет предоставляться одному из супругов в год юбилея брака на основании заявления, поданного в органы социальной защиты или через "Госуслуги". Для пар, перешагнувших 50-летний рубеж совместной жизни, выплата должна осуществляться в беззаявительном порядке.

По словам парламентария, государству следует поощрять такие крепкие семьи, особенно учитывая высокий уровень разводов в стране.

Панеш также указал на то, что многие регионы России уже внедрили аналогичные выплаты к свадебным юбилеям.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил с инициативой закрепить на федеральном уровне денежные выплаты супругам, состоящим в браке не менее 50 лет.