В Госдуме предложили выдавать зарплату бабушкам и дедушкам Депутат Новичков: необходимо платить бабушкам и дедушкам за воспитание внуков

Москва21 мая Вести.Старшее поколение должно получать зарплату за воспитание внуков. Такую инициативу депутат Госдумы Николай Новичков высказал в беседе с "Абзацем".

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов утвердил выплаты в размере до 45 тысяч рублей для бабушек и дедушек, берущих отпуск по уходу за ребенком вместо мамы.

Эту инициативу надо распространять на федеральном уровне. Например, 50 тысяч рублей будет хорошим подспорьем. С этого можно начать поддержал парламентарий главу региона

Он считает, что финансовая помощь старшим родственникам положительно повлияет на демографию. Так, семьи будут более решительно настроены на рождение нескольких детей, поскольку будут знать, что в воспитании примут участие родные люди, а не посторонние. Также это позволит родителям не прерывать трудовой стаж.

