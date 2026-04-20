Москва20 апр Вести.Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала информационной службе "Вести" инициативу по сохранению семей, которая была озвучена в ходе обсуждения вопроса в Госдуме на круглом столе.

Один из предложенных вариантов, прозвучавших за круглым столом, – выплачивать мужчинам по миллиону рублей за то, что те не уходят от своих жен и детей.

Она с иронией подчеркнула, что при таком подходе можно платить всем: женщинам – "за вкусный борщ", детям – "за то, что не прогуливают школу", а гражданам – "за то, что не совершают преступлений".

Вообще получается какая-то любовь к семье за деньги. У нас никогда не было в наших традиционных ценностях вот любви за деньги, известное слово, как это называется. У нас официально этот вид деятельности запрещен. А по расходам получается вот сегодня, если статистика, 54% мужчин в России считают себя женатыми. Примерно так 25 миллионов человек. То есть сумма ежегодных расходов, если это предложение принять, получается 25 триллионов рублей. Весь бюджет Российской Федерации – 40 триллионов рублей. То есть, получается, 62% бюджета – выплатить мужчинам по миллиону за то, что они живут в семье, а 30% платить тем бойцам, которые сейчас в зоне спецоперации, выпускать оборонку, платить педагогам за то, что они работают, на дополнительное образование, кружки и так далее сказала Останина

Ранее в Госдуме предложили увеличить пособие при рождении ребенка с 28,4 тысячи до 50 тысяч рублей. Об этом рассказал инициатор законопроекта председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.