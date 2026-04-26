В России предложили ввести специальную зарплату для многодетных родителей Праздников предложил ввести "зарплату матери" и "зарплату отца" для многодетных

Москва26 апр Вести.Неработающим женщинам и мужчинам с тремя и более детьми следует выплачивать "зарплату матери" и "зарплату отца", считает председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.

В разговоре с ТАСС он отметил, что поддерживает поддержку рождаемости в стране и хочет, чтобы механизмы помощи многодетным семьям были расширены.

При наличии трех детей государство [должно оплачивать] неработающей женщине "зарплату матери" на период воспитания детей до 14 лет, этот период засчитывается в трудовой стаж. При наличии пяти детей аналогичные гарантии [следует] предусмотреть также дополнительно и для отца заявил политик

Кроме того, он предложил расширить льготы на оплату ЖКХ в зависимости от количества детей: от 50% скидки при воспитании троих детей до полного освобождения от платежей для семей с пятью и более детьми.

Также, по мнению Праздникова, семьям, где оба родителя являются студентами, следует выплачивать дополнительное пособие в виде второй стипендии.

Рождение и воспитание детей должны перестать быть экономическим риском подчеркнул он

Ранее председатель Партии пенсионеров заявил, что семьям с пятью и более детьми необходимо предоставлять государственную поддержку в виде полного погашения ипотеки.