В России предложили ввести многодетный маткапитал в размере до ₽1 млн

Маткапитал для многодетных в России предложили повысить до 1 млн рублей В России предложили ввести многодетный маткапитал в размере до ₽1 млн

Москва20 июл Вести.В России необходимо обновить программу маткапитала, увеличив выплаты на второго ребенка и введя многодетный материнский капитал в размере 1 миллиона рублей.

Такое предложение озвучил председатель комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по вопросам семьи и генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

Наше предложение — при рождении второго ребенка платить в том же размере, как если выплаты на первого ребенка не предоставлялись заявил общественник в разговоре с ТАСС

Кроме этого, Рыбальченко предложил ввести многодетный материнский капитал в размере 1 млн рублей при рождении третьего или последующих детей.

Член ОП РФ отметил, что маткапитал остается важным инструментом демографической политики. Он подчеркнул, что опыт регионов показывает необходимость сосредоточить основные меры поддержки на рождении вторых и последующих детей.

За первые 10 лет действия программы, запущенной в 2007 году, родились порядка трех миллионов детей, но в настоящее время механизм требует обновления, считает Рыбальченко.

Он также обратил внимание на снижение покупательной способности маткапитала для приобретения жилья из-за отсутствия индексации.

По мнению общественника, поддержка семей должна охватывать все сферы и сопровождаться единой информационной программой.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что после подсчета уровня фактической инфляции маткапитал проиндексируют с 1 февраля 2027 года.