Член ОП Рыбальченко: при рождении второго ребенка надо удвоить маткапитал

В ОП РФ предложили удваивать маткапитал при рождении второго ребенка Член ОП Рыбальченко: при рождении второго ребенка надо удвоить маткапитал

Москва11 июн Вести.Материнский капитал стоит удваивать за второго ребенка, это поможет родителям откладывать на следующих детей, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Мы предлагаем удвоить размер материнского капитала при рождении второго ребенка сказал Рыбальченко

С 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребенка составляет 728,9 тысячи рублей.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что с 1 июня семейный капитал на второго ребенка в Пензенской области вырастет до миллиона рублей.