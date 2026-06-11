Москва11 июнВести.Материнский капитал стоит удваивать за второго ребенка, это поможет родителям откладывать на следующих детей, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Мы предлагаем удвоить размер материнского капитала при рождении второго ребенкасказал Рыбальченко
С 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребенка составляет 728,9 тысячи рублей.
Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что с 1 июня семейный капитал на второго ребенка в Пензенской области вырастет до миллиона рублей.