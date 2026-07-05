В ГД сообщили, что маткапитал проиндексируют в феврале 2027 года

Маткапитал 1 февраля 2027 г. проиндексируют по фактической инфляции 2026 г. В ГД сообщили, что маткапитал проиндексируют в феврале 2027 года

Москва5 июл Вести.Материнский капитал будет проиндексирован 1 февраля 2027 года после подсчета уровня фактической инфляции 2026 года, рассказал ТАСС председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что и другие льготные пособия будут проиндексированы с 1 февраля следующего года..

Потому что в течение января подводятся итоги и определяется реальный уровень инфляции [за прошедший год]. То есть, проиндексированы будут все пособия на уровень фактической инфляции пояснил депутат

По мнению Нилова, предугадать точный размер маткапитала в 2027 году сложно, поскольку в проекте федерального бюджета осенью будет заложен прогнозируемый уровень инфляции, который на деле может оказаться другим.

Сейчас размер маткапитала на первого ребенка составляет 729 тысяч рублей, доплата при рождении второго ребенка составляется 234 тысячи. Если при рождении первого ребенка материнский капитал не выплачивался, то размер выплаты на второго ребенка сразу составит 963 тысячи рублей.