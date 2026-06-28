Маткапитал проиндексируют 1 февраля 2027 года по фактической инфляции Нилов: маткапитал проиндексируют 1 февраля 2027 года по фактической инфляции

Москва28 июн Вести.Материнский капитал и другие социальные пособия проиндексируют в следующий раз 1 февраля 2027 года на уровень фактической инфляции 2026-го. Об этом глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил ТАСС.

Все пособия, которые выплачиваются различным льготным категориям, и материнский капитал – он также будет проиндексирован с 1 февраля отметил он

Депутат пояснил, что индексация происходит именно 1 февраля, поскольку в течение января подводятся итоги и определяется реальный уровень инфляции. Сейчас же сказать, на сколько процентов вырастет маткапитал, сложно. По словам Нилова, это связано с проектом федерального бюджета, который верстается исходя из прогнозного уровня.

Заложен может быть один уровень, а фактическая инфляция может быть другой. Почему и не с 1 января, а с 1 февраля происходит индексация всех выплат, всех пособий и размера материнского капитала подчеркнул Нилов

Он добавил, что 1 февраля 2027 года также будут проиндексированы страховые пенсии с возможностью дополнительного повышения 1 апреля.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, кому повысят пенсии в августе.