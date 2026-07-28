Иванова-Швец: с 1 февраля 2027 года проиндексируют более 40 видов соцвыплат

В 2027 году в России проиндексируют более 40 видов социальных выплат Иванова-Швец: с 1 февраля 2027 года проиндексируют более 40 видов соцвыплат

Москва28 июл Вести.С 1 февраля 2027 года в России проиндексируют более 40 видов государственных выплат с учетом инфляции, заявила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты (ТПП) "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью РИА Новости.

Размер социальных, трудовых и детских выплат повышают в разные сроки с учетом уровня инфляции за предыдущий год, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, отметила эксперт.

Теперь же почти 40 видов пособий проиндексируют именно с 1 февраля 2027 года. При индексации учтут уровень инфляции за 2026 год, который, по предварительным оценкам, составит 5,2%.

Февральская индексация распространится, в том числе, на выплаты при рождении или усыновлении детей, а также на материнский капитал, пособия семьям военнослужащих по призыву, ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для льготных категорий граждан.

Власти увеличат размер минимального и максимального пособия по безработице, а также размер страховых выплат, связанных с несчастными случаями на производстве, пояснила Иванова-Швец.

С повышением МРОТ автоматически увеличатся привязанные к нему выплаты. В частности, речь идет о пособиях по уходу за ребенком до полутора лет для работающих россиян, декретных выплатах для женщин с невысоким доходом или небольшим трудовым стажем, а также о минимальном размере выплат по листам нетрудоспособности.

С начала 2027 года произойдет перерасчет единого пособия на детей до 17 лет и выплат беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках. Перерасчет проведут с учетом обновленного регионального прожиточного минимума.

Между тем перерасчет пенсии работающим пенсионерам произойдет 1 августа 2026 года, а 1 октября проиндексируют выплаты военным пенсионерам.