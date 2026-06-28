Стало известно, когда проиндексируют материнский капитал в России Депутат Нилов: маткапитал проиндексируют 1 февраля 2027 по фактической инфляции

Москва28 июн Вести.Материнский капитал и другие социальные пособия проиндексируют 1 февраля 2027 года, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Все пособия, которые выплачиваются различным льготным категориям, и материнский капитал - он также будет проиндексирован с 1 февраля сказал депутат

Проиндексированы они будут на уровень фактической инфляции, который определят в январе 2027 года.

В 2026 году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тысячи рублей, доплата на второго - 234 тысяч рублей.