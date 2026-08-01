В Госдуме напомнили о сроке очередной индексации маткапитала Депутат Коломейцев: индексация маткапитала пройдет 1 февраля 2027 года

Москва1 авг Вести.Материнский капитал в России будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года, сообщил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Размер прибавки определят на основе фактического уровня инфляции за 2026 год, уточнил он в беседе с РИА Новости.

Коломейцев отметил, что для перерасчета семьям не потребуется подавать заявления или обращаться в социальные службы. Сумма будет увеличена автоматически во всех действующих сертификатах, включая неиспользованные остатки средств.

Но есть важный момент: если семья уже потратила часть средств, проиндексируют только оставшуюся сумму. Поэтому рекомендую семьям, которые собираются совершить какие-то крупные покупки на средства материнского капитала – вроде первого взноса по ипотеке, учитывать будущий перерасчет. Это в любом случае - несколько десятков тысяч рублей добавил депутат

Коломейцев напомнил, что в большинстве регионов выплачивают дополнительные региональные материнские капиталы, суммы и условия которых различаются.

Коснется ли их индексация и в каком объеме, если да, нужно уточнять непосредственно в социальном фонде субъекта заключил депутат

Председатель комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по вопросам семьи и генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко ранее предложил увеличить выплаты на второго ребенка и ввести многодетный материнский капитал в размере 1 миллиона рублей.