В Новгородской области по маткапиталу за первого ребенка платят 1 млн рублей

Москва22 апр Вести.В Новгородской области семьи при рождении первенца могут получить суммарную выплату свыше 1 млн рублей, однако при условии, что матери не исполнилось 29 лет. Об этом РИА Новости сообщила Юлия Коваленко, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Плеханова.

Региональный закон о капитале принят с учетом успешного пилотного федерального проекта по стимулированию рождаемости, который с 2024 года реализовали в трех муниципалитетах области.

Выплаты в Новгородской области предусмотрены на первого ребенка в размере немного более 1 миллиона рублей, но это совокупная сумма региональной и федеральной выплаты пояснила Коваленко

По ее словам, региональная часть составит 350 тыс. рублей, а федеральная — 729 тыс. рублей. Эти средства можно направить на улучшение жилищных условий в том же регионе.

С 1 февраля 2026 года материнский капитал в России проиндексирован на 5,6%. Теперь выплата на первого ребенка составляет 729 тыс. рублей, а на второго — 963 тыс. рублей.