Москва27 маяВести.С 1 июня семейный капитал на второго ребенка в Пензенской области вырастет до миллиона рублей. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.
Выплату смогут получить как семейные пары, так и одинокие родители в возрасте до 35 лет, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
С 1 июня в Пензенской области вступает в действие новая мера поддержки. Начинаем выплачивать семейный капитал на второго ребенка в размере миллиона рублейговорится в сообщении
Направить полученные средства можно будет на покупку жилья, строительство дома, взнос в жилищный кооператив или погашение ипотеки.