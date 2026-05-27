В Пензенской области маткапитал на второго ребенка увеличат до миллиона

Москва27 мая Вести.С 1 июня семейный капитал на второго ребенка в Пензенской области вырастет до миллиона рублей. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

Выплату смогут получить как семейные пары, так и одинокие родители в возрасте до 35 лет, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

С 1 июня в Пензенской области вступает в действие новая мера поддержки. Начинаем выплачивать семейный капитал на второго ребенка в размере миллиона рублей говорится в сообщении

Направить полученные средства можно будет на покупку жилья, строительство дома, взнос в жилищный кооператив или погашение ипотеки.