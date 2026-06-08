Москва8 июн Вести.Введение в России отцовского капитала в размере 2 млн рублей станет дополнительной поддержкой семьям с детьми и дополнительным стимулом для жилищного строительства. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке, сообщает РИА Новости.

Если бы отец при рождении третьего ребенка в одной семье мог получить отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей, фактически на дополнительные 18 квадратных метров жилья, я считаю, что этот инструмент точно бы сработал сказал Рыбальченко

Член ОП подчеркнул, что в 40% случаев мамы с тремя детьми не работают, а дополнительная нагрузка ложится на отца семейства. Отцовский капитал может стать одновременно мерой поддержки семей с детьми и стимулом для жилищного строительства, которое остается одним из драйверов экономики.