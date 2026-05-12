В ГД внесли проект закона о ежемесячных выплатах неработающим родителям с детьми

Москва12 мая Вести.Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму проект закона, который предусматривает введение ежемесячного пособия для неработающих родителей, воспитывающих двух или более детей возрастом до семи лет. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроект предлагает внести изменения в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", а именно ввести выплату для неработающих матерей, отцов или опекунов, которые воспитывают двух и более детей. Пособие планируется выплачивать с момента рождения второго (и каждого последующего) ребенка и до достижения каждым из детей возраста семи лет.

Кроме того, законопроект предусматривает, что пособие для этой категории граждан не может быть ниже МРОТ, который с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля. Финансирование выплаты будет идти из федерального бюджета через Фонд пенсионного и социального страхования РФ.

По словам авторов инициативы, предлагаемая мера призвана снизить финансовую нагрузку на семьи, укрепить институт семьи и улучшить демографическую ситуацию в стране.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Ранее в Общественной палате предложили ввести выплаты для семей с детьми ко Дню защиты детей 1 июня.