Москва14 мая Вести.Депутаты от партии "Новые люди" Сангаджи Тарбаев и Ксения Горячева во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили на рассмотрение законопроект, предусматривающий получение налогового вычета на свадебные расходы. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Данная инициатива вводит новый подпункт в статью 219 Налогового кодекса РФ. Согласно предложению, супругам будет предоставляться социальный налоговый вычет на расходы, связанные с организацией и проведением свадебного торжества в рамках государственной регистрации брака. Вычет полагается в размере документально подтвержденных затрат, но не более 400 тыс. рублей на двоих. При этом планируется, что свадебный налоговый вычет предоставляется отдельно от общего лимита, установленного для трат на обучение, лечение, спорт и иные социальные цели.

Уточняется, что данный вычет можно получить только один раз. Он распространяется на расходы, понесенные в период не ранее чем за 12 месяцев до даты официальной регистрации брака и не позднее 3 месяцев после нее. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Парламентарии в пояснительной записке аргументируют, что вычет в 400 тыс. рублей на пару является более значимым. Он позволяет сократить налог на 52 тыс. рублей (из расчета 13%), что существенно превышает эффект от стандартного лимита в 150 тыс. рублей. Такой размер вычета, по мнению парламентариев, является более значимым для граждан, чем лимит 150 тыс. рублей, поскольку позволяет покрыть существенную долю реальных свадебных расходов, включая не только минимальный набор товаров, но и часть расходов на организацию самого мероприятия.

Принятие законопроекта обеспечит дополнительную поддержку вступающим в брак, снизит единовременные траты молодых семей, сделает расчеты в свадебной сфере прозрачнее и укрепит систему налоговых стимулов для поддержки института семьи.