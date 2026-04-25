Москва25 апрВести.Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает госслужащих от обязанности декларировать расходы их супругов, понесенные до вступления в брак. Текст закона с соответствующими изменениями опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Ранее, если сумма расходов за сделку и весь предыдущий год была больше общего дохода семьи за три года, госслужащий обязан был декларировать свои расходы.
Теперь при оценке общего дохода семьи будут учитываться только доходы, полученные в период брака.
Норма вступит в силу с сентября этого года.
Ранее Путин подписал законы, направленные на отмену в загранпаспортах россиян старого образца внесения записи о детях.