Госслужащих освободили от обязанностей декларировать добрачные расходы супругов Путин освободил госслужащих от декларирования добрачных расходов супругов

Москва25 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает госслужащих от обязанности декларировать расходы их супругов, понесенные до вступления в брак. Текст закона с соответствующими изменениями опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Ранее, если сумма расходов за сделку и весь предыдущий год была больше общего дохода семьи за три года, госслужащий обязан был декларировать свои расходы.

Теперь при оценке общего дохода семьи будут учитываться только доходы, полученные в период брака.

Норма вступит в силу с сентября этого года.

Ранее Путин подписал законы, направленные на отмену в загранпаспортах россиян старого образца внесения записи о детях.