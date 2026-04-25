Москва25 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал инициированные "Единой Россией" законы социальной и экономической направленности. Об этом говорится на сайте партии.

Так, одним из законов организации общественного питания, работающие на патенте и упрощенной системе налогообложения (УСН), были освобождены от уплаты НДС до конца 2026 года. В соответствии с другим законом был расширен перечень объектов, для которых услуги по бесплатной догазификации освобождены от НДС. Теперь в этот список вошли фельдшерские пункты, кабинеты врачей, амбулатории и котельные.

Путин также подписал закон, по которому вернувшиеся со службы сотрудники будут иметь преимущество при сохранении рабочего места в случае сокращения штата.

Кроме того, был пописан инициированный "Единой Россией" закон, дающий право супругам погибших участников спецоперации на бесплатное поступление в колледжи и вузы по отдельной квоте без прохождения вступительных испытаний.

Президентом был подписан закон, по которому не будут обращаться взыскания по исполнительным документам на компенсации за технические средства реабилитации и услуги, которые были приобретены инвалидами самостоятельно до 1 января 2025 года, а также за протезы, купленные ветеранами до этой же даты.