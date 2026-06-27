Путин подписал закон о введении единого основания для увольнения силовиков

Путин подписал закон, расширяющий основания для увольнения силовиков Путин подписал закон о введении единого основания для увольнения силовиков

Москва27 июн Вести.Президент России Владимир Путин 26 июня подписал закон о едином основании для увольнения без выплаты единовременного пособия сотрудников ряда силовых ведомств за нарушения законодательства о государственной тайне и ряд других нарушений.

Законом вводится единое основание для увольнения без выплаты единовременного пособия сотрудников таможни, уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы и судебных приставов за нарушения законодательства о государственной тайне.

Кроме того, для пожарных вводится норма о расторжении контракта в связи с приобретением сотрудником статуса иностранного агента.

Помимо данных оснований, расширен перечень отрицательных мотивов для увольнения сотрудников указанных служб. Увольнению без выплаты единовременного пособия подлежат сотрудники, у которых есть гражданство или вид на жительство (ВНЖ) иностранного государства, а также совершившие проступок, порочащий честь.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.

Накануне глава государства также подписал законы о повышении пошлин для мигрантов, о пошлинах на лицензии для продажи табака и о создании единой базы IMEI-кодов мобильных устройств.