В России ввели госпошлину за выдачу и продление лицензий на оборот табака

Путин подписал закон о пошлинах на лицензии для продажи табака В России ввели госпошлину за выдачу и продление лицензий на оборот табака

Москва26 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий государственные пошлины за выдачу и продление лицензий на оборот табачной и продукции, содержащей никотин. Документ, инициированный правительством, вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ.

Согласно новым правилам, оптовые компании, занимающиеся закупкой, хранением и поставкой табака, никотина и сырья, должны будут заплатить за лицензию 800 тысяч рублей. За продление срока действия разрешения на срок более пяти лет взимается такая же сумма, а если срок меньше — всего 3,5 тысячи рублей. Розничная торговля обойдется дешевле: лицензия на продажу табака и никотинсодержащей продукции, включая развозную форму, будет стоить 20 тысяч рублей за каждый год действия.

Нововведение вступает в силу с 1 октября 2026 года.

Ранее в Госдуме рассказали, какого эффекта ждут от лицензирования торговли табаком.