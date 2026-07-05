Москва5 июл Вести.Депутаты Госдумы РФ приняли решение, которое уже с 1 октября вводит обязательное лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотиносодержащей продукции. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин.

По его словам, для наведения порядка на рынке табачной продукции будет реализована всеобъемлющая интеграция ее продажи с системой "Честный знак".

Предусмотрена полная интеграция продажи табачной продукции с системой "Честный знак", с учетом контрольно-кассовой техники, то есть вот этот процесс прослеживания от производства и учета всего сырья, всего оборудования и так далее и до розницы и проведения каждой проданной пачки сигарет или другой продукции с маркировкой и кассой позволят нам навести порядок рассказал Топилин

Он добавил, что за оборот никотиносодержащей продукции без лицензии в крупном и особо крупном размере будет грозить уголовная ответственность. Это либо штраф до 3 млн руб., либо до трех лет принудительных работ, либо лишение свободы на аналогичный срок.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий право российским регионам запрещать розничную продажу вейпов на своей территории. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.