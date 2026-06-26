Москва26 июнВести.Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий право российским регионам запрещать розничную продажу вейпов на своей территории.
Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Законом, в частности, субъектам РФ предоставляется право в период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года устанавливать на своей территории запрет на розничную реализацию электронных систем доставки никотина и соответствующих жидкостей.
Список субъектов, которые воспользуются этим правом, будет размещен Росалкогольтабакконтролем на его сайте в интернете.
Также на основании правил, установленных правительством РФ, органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, а также органы госвласти городов федерального значения с учетом общественного обсуждения приступят к определению границ зон, прилегающих к школам и детским садам, где продажа табака и никотинсодержащей продукции не допускается.