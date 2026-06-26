Регионы смогут запрещать розничную торговлю вейпами на своей территории Путин подписал закон о праве регионов запрещать торговлю вейпами

Москва26 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий право российским регионам запрещать розничную продажу вейпов на своей территории.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Законом, в частности, субъектам РФ предоставляется право в период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года устанавливать на своей территории запрет на розничную реализацию электронных систем доставки никотина и соответствующих жидкостей.

Список субъектов, которые воспользуются этим правом, будет размещен Росалкогольтабакконтролем на его сайте в интернете.

Также на основании правил, установленных правительством РФ, органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, а также органы госвласти городов федерального значения с учетом общественного обсуждения приступят к определению границ зон, прилегающих к школам и детским садам, где продажа табака и никотинсодержащей продукции не допускается.