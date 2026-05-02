Москва2 мая Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий безвозмездную передачу федеральных земель регионам и муниципалитетам. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вступает в силу через 10 дней после публикации.

Поводом для принятия закона стала практика, при которой местные власти запрашивали участки не для реализации значимых проектов, а для последующей перепродажи.

Теперь решение о целесообразности такой передачи будет принимать правительственная комиссия по эффективности использования федерального имущества. Под запрет попали лесные участки, земли в границах особо охраняемых природных территорий, участки под госпрограммы, арендованные земли и территории с федеральными объектами.

Помимо этого, закон разрешает проводить аукционы на аренду государственных и муниципальных участков в границах береговой полосы водных объектов.

Ранее глава государства подписал закон о создании игорной зоны в Республике Алтай.