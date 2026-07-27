Иностранные граждане не смогут владеть землей в Сириусе Путин подписал указ о лишении иностранцев права владеть землей в Сириусе

Москва27 июл Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства не смогут владеть земельными участками на федеральной территории Сириус. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно указу, список приграничных территорий, "на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками", дополнен Сириусом. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Запрет иностранным гражданам владеть земельными участками в приграничных районах устанавливает Земельный кодекс РФ в рамках законодательства, касающегося защиты государственной границы. При этом конкретный перечень таких территорий устанавливает глава государства своим указом.

В прошлый раз изменения в перечень были внесены в 2021 году. Тогда они коснулись отдельных районов Брянской области.