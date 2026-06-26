Путин запретил депортацию иностранцев, воевавших в составе ВС России В России запретили депортировать воевавших в составе ВС РФ иностранцев

Москва26 июн Вести.В России запретили депортацию иностранных граждан, которые воевали в составе Вооруженных сил (ВС) РФ. Соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин, документ доступен на портале официального опубликования правовых актов.

Нововведения касаются иностранцев и лиц без гражданства, которые служили и продолжают служить по контакту, а также тех, кто принимал участие в боевых действиях в рядах Вооруженных сил России или других воинских формирований РФ.

В документе сказано, что в отношении таких людей нельзя принимать решение о депортации из России. Помимо этого, согласно документу, данным лицам им нельзя отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Указанные документы также нельзя аннулировать.

Помимо этого, в указе сказано, что все принятые с 24 февраля 2022-го в отношении данной категории граждан решения депортировать их, сократить срок временного пребывания, отказать в выдаче указанных документов и их аннулировать, прекращают свое действие и не должны быть исполнены.