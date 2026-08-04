Мигранты с судимостью больше не смогут получить российское гражданство Мигрантам с судимостью запретили получать гражданство РФ

Москва4 авг Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий предоставление российского гражданства, вида на жительство (ВНЖ) и разрешения на временное проживание (РВП) иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим неснятую или непогашенную судимость. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, наличие судимости независимо от тяжести преступления станет основанием для отказа в выдаче или аннулирования РВП, ВНЖ, а также для отклонения заявления о приеме в гражданство РФ.

Кроме того, иностранцы старше 14 лет при подаче заявления на получение РВП или ВНЖ должны будут представить справку об отсутствии судимости либо документ с информацией о вынесенном приговоре. Справка должна быть выдана компетентными органами государства гражданства не ранее чем за три месяца до обращения.

От этой обязанности освобождаются дети младше 14 лет, беженцы, лица, получившие политическое или временное убежище в России, военнослужащие, проходящие службу по контракту в Вооруженных силах РФ или участвовавшие в боевых действиях в их составе, а также иностранцы, которые уже предоставляли такую справку при оформлении РВП или ВНЖ.

Законом также предусмотрен двухлетний переходный период, в течение которого граждане Украины освобождаются от обязанности представлять справку об отсутствии судимости при обращении в российские органы.