В РФ будут арестовывать имущество покинувших страну нарушителей закона Путин подписал закон об аресте имущества покинувших РФ нарушителей закона

Москва10 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий арест имущества, в том числе денег на банковских счетах, россиян, уехавших за пределы страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов​​​.

В список правонарушений вошли: дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за такие правонарушения.

Закон предусматривает арест имущества привлекаемых к ответственности лиц, включая денежные средства на банковских счетах. Согласно поправкам, стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа.

Помимо этого, если лицо, находящиеся за границей, уведомить возможности нет, суд обязан назначить ему защитника. В случае же прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.