Путин разрешил лишать покинувших РФ в 2022 году инвесторов права на выкуп акций

Путин подписал указ об отказе в выкупе акций иностранцам Путин разрешил лишать покинувших РФ в 2022 году инвесторов права на выкуп акций

Москва4 авг Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий судебный механизм лишения права на обратный выкуп акций иностранных инвесторов, покинувших РФ в 2022 году - после начала специальной военной операции. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Указом устанавливается судебный механизм лишения иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях говорится в тексте документа

Ранее процесс выкупа активов в России для иностранных компаний и инвесторов усложнили - теперь им необходимо соблюсти ряд условий, для того, чтобы получить право на возвращение в РФ.