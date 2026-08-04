Путин подписал закон о цифровых валютах и цифровых правах Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Москва4 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий обращение цифровых валют в России. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.

Осуществлять деятельность по обмену цифровых валют могут организации, включенные в специальный реестр. Минимальный размер собственных средств таких организаций должен составлять 15 млн рублей. До 1 июля 2027 года им разрешено работать без включения в реестр.

Криптовалюты по-прежнему нельзя использовать для оплаты товаров и услуг. Кроме того, законом запрещается распространение информации, в том числе рекламы, о возможности оплачивать криптовалютой товары, услуги, работу, информацию.

Однако использование криптовалюты допускается при расчетах по внешнеторговым контрактам между резидентами и нерезидентами, при использовании криптовалют, полученных в результате майнинга, для оплаты комиссий, предусмотренных правилами соответствующей информационной системы, при расчетах за ценные бумаги, другие цифровые валюты или цифровые права.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ликвидные криптовалюты через посредников – до 300 тыс. рублей в год у каждого посредника. Для квалифицированных инвесторов подобное ограничение отсутствует.

Основная часть закона вступит в силу 1 сентября 2026 года, но отдельные положения начнут действовать позже.

Закон был принят Госдумой РФ 21 июля 2026 года и одобрен Советом Федерации 24 июля 2026 года.