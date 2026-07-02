Москва2 июл Вести.Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сообщил о возможном вступлении закона о крипторегулировании в силу 1 сентября 2026 года.

Этой информацией он поделился с журналистами в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Новая дата - 1 сентября 2026 года. При этом это вступление закона в силу, но будет дан переходный период до 1 июля 2027 года, это период, когда участники будут готовить документы на вступление в реестр, получать новые лицензии, изменять свои внутренние процессы для того, чтобы, ну, примерно к концу этого года, к началу следующего начать работать