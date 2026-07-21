Москва21 июлВести.Госдума приняла в третьем чтении закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в России комплексное регулирование оборота криптовалют. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, которые начнут действовать позже.
Закон вводит инфраструктуру легального крипторынка. Он признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав. Россияне получат возможность легально инвестировать в криптовалюты на российских биржах и пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний, а также криптообменников при совершении сделок.
Одновременно принят закон-спутник, который синхронизирует с новым регулированием почти два десятка действующих законов. Расчеты криптовалютой внутри страны по-прежнему запрещены, хотя сделаны некоторые исключения.