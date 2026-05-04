Налоговый кодекс могут синхронизировать с будущим регулированием криптовалют Правительство предложило синхронизировать НК с регулированием криптовалют

Москва4 мая Вести.Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который синхронизирует Налоговый кодекс (НК) с будущим регулированием оборота криптовалют и цифровых прав в России. Соответствующий документ размещен в электронной базе парламента.

В перечне изменений содержится пункт об освобождении от НДС услуг криптообменников.

Законопроект вводит в НК РФ новую статью 214.12, которая регулирует налогообложение по операциям с цифровой валютой.

Кроме того, правительство предлагает четко установить налоговых агентов в расчетах с цифровой валютой. По доходам от продажи или выбытия цифровой валюты им будет выступать брокер, а по промежуточным выплатам по иностранным цифровым правам – цифровой депозитарий.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за нелегальный майнинг цифровой валюты.