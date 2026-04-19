Москва19 апр Вести.Госдума приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за нелегальный майнинг цифровой валюты. О причинах необходимости такой инициативы и о масштабах проблемы рассказал в интервью ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

За майнинг в регионах, где эта деятельность запрещена, законопроект предусматривает для граждан штраф в 100-150 тыс. рублей с конфискацией оборудования, для должностных лиц - штраф в 300-800 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-2 года, а для юридических лиц - штраф в 1-2 млн рублей с конфискацией оборудования или приостановление деятельности до 90 суток.

По словам Анатолия Аксакова, большинство майнеров в России - нелегальные, - и они создают большие проблемы как для граждан, так и для предприятий.

Из-за перегрузки энергетических мощностей отключается свет в квартирах, в организациях. И многие предприятия, к сожалению, тоже испытывают проблемы с энергетикой, поскольку из-за действий майнеров перегружены энергетические мощности. Поэтому решили навести порядок и в том числе установили серьезную ответственность. Да, суммы значительная, и мы надеемся, что такие серьезные санкции для незаконно действующих майнеров остановят их от таких действий сказал Аксаков

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в прошлом году в России было выявлено почти 200 тыс. майнинговых ферм.

По официальной статистике, у нас легально работающих майнеров как физических лиц около 4 000, и тех, кто работает как юридические лица и индивидуальные предприниматели, примерно полторы тысячи. То есть 5,5 тыс. [легальных] майнеров у нас в стране. Все остальные 190 с чем-то тысяч являются нелегальными майнерами, причем работают по всей стране заявил Аксаков

При этом в ряде регионов России майнинг полностью запрещен решением правительства в связи с дефицитом энергетических мощностей, напомнил депутат.

И, в принципе, субъекты Федерации тоже могут вводить запрет на осуществление майнинга добавил он

По его словам, в России начали принимать законодательство, позволяющее легализовать майнинговое оборудование и работу майнеров. Такое оборудование должно использоваться в энергоизбыточных регионах, подчеркнул Аксаков.

Там сейчас фактически производимая электроэнергия уходит в воздух, то есть она не потребляется, не создает какие-то блага. В данном случае если в этих регионах будет использоваться майнинговое оборудование, эта энергетика будет давать продукт, в том числе продукт в виде денег, поступающих в бюджет, потому что легально работающие майнеры будут платить налоги в бюджет. А это - десятки миллиардов рублей, которые можно будет использовать для благих целей отметил председатель комитета по финансовому рынку

Минфин разрабатывает законопроект об ужесточении наказания за незаконную деятельность в сфере майнинга вплоть до уголовной ответственности, сообщил ранее замминистра финансов РФ Иван Чебесков.