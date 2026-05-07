Москва7 мая Вести.За незаконный майнинг криптовалюты может последовать наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал соответствующий законопроект к принятию в первом чтении.

Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, дополнив его новой статьей.

В документе говорится, что за майнинг криптовалюты или оказание услуг оператора майнинговой инфраструктуры без включения в соответствующие реестры, если эти деяния причинили крупный ущерб, будет следовать наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей или зарплаты преступника за период до двух лет, обязательных работ сроком до 20 суток или принудительных работ сроком до 2 лет, передает ТАСС.

Наказание будет строже, если преступление совершается организованной группой или причиняет особо крупный ущерб.

Законопроектом предусматривается штраф до 2,5 млн рублей или в размере дохода за период до 3 лет, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 5 лет с возможным штрафом до 400 тыс. рублей или в размере дохода за период до полугода.